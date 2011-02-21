Проект ЄС/ПРООН продовжено на 4 роки

Львів. 21 лютого. УНІАН. Сьогодні відбулась робоча зустрічі щодо підсумків впровадження та продовження у Львівській області реалізації проекту ЄС/ПРООН – «Місцевий розвиток орієнтований на громаду».

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Львівської ОДА.

Зустріч відбулася у Львівській ОДА, у якій взяли участь перший заступник голови Львівської ОДА Мирон Янків, голова Львівської обласної ради Олег Панькевич, координатор системи ООН в Україні Олів’є Адам, керівник відділу програм допомоги з питань співпраці Представництва Європейського Союзу в Україні Лаура Гараняні, голови РДА та райрад.

Керівники Самбірського та Старосамбірського районів представили результати співпраці з Проектом та розповіли про вплив самоорганізації громад на місцевий розвиток. Одна з пілотних громад - с.Заводське Буського району – звітувала про свій досвід із самоорганізації та впровадження мікро-проектів з енергозбереження у дитячому садочку та школі.

«Реалізація цього проекту є поштовхом для розвитку місцевих громад. В основному ці проекти стосуються енергозбереження. Також проекти стосувалися ліквідації наслідків повені у Старосамбірському районі. Але найголовніше, що дає цей проект – формування громадянського суспільства», – зазначив М.Янків.

Своєю чергою Л.Гараняні наголосила, що завдяки цьому проекти люди повинні навчитися розуміти, що вони є рушійною силою, відродити їх віру у свої сили, можливості, повагу до себе.

Партнери також обговорили перспективи продовження партнерства в рамках другої фази Проекту. Європейський Союз прийняв рішення про підтримку Проекту ще на 4 роки із бюджетом у 17 млн євро. Зараз ініціатива проходить погодження в українському уряді. Перша фаза Проекту завершується 5 березня 2011 року.

Голова Львівської облдержадміністрації висловив зацікавленість у продовженні та розширенні партнерства.

Проект є спільною ініціативою Європейського Союзу та Програми розвитку ООН і впроваджується на Львівщині на засадах партнерства з обласною державною адміністрацією та обласною радою. «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» має на меті створити передумови для довгострокового сталого соціального та економічного розвитку на місцевому рівні шляхом посилення місцевого врядування та реалізація ініціатив громад на усій території України.

Довідка УНІАН. На Львівщині проект реалізовується з 28 березня 2008 року. На кінець лютого 2011 року, у Львівській області мешканці пілотних сіл утворили та юридично зареєстрували 48 організацій громад, що об’єднують більше 9 тис. осіб із більше 12,5 тис. домогосподарств.

Проекту МРГ вдалось мобілізувати 1144 сільських громад, які само-організовуються в організації громад (ОГ), в основі яких – принцип належного врядування. Таким чином, більше 330 тис. домогосподарств (близько 418 тис. мешканців сільських територій) активно включились в проектну роботу з метою поліпшення власних умов проживання.