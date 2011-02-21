На Львівщині вантажівка зіткнулася з пасажирським автобусом

Львів. 21 лютого. УНІАН. У Львівській області внаслідок зіткнення вантажівки та пасажирського автобуса травмувалося п’ятеро осіб. Аварія сталася 18 лютого між селами Старий Яричів та Дідилів в Кам’янка-Бузькому районі. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Встановлено, що водій вантажного автомобіля «Мercedes» з причепом рухаючись з Києва до Львова виїхав на смуху зустрічного руху та зіткнувся з маршрутним таксі сполученням "Львів-Броди".

Внаслідок ДТП водій рейсового автобуса та четверо пасажирів з тілесними ушкодженнями доставлені в лікарню.