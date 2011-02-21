У Мостиському районі чоловік смертельно травмував дружину
14:01, 21 лютого 2011Львів
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Під час побутової сварки
Львів. 21 лютого. УНІАН. У Львівській області чоловік під час сварки до смерті побив дружину. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.
«В одному із сіл Мостиського району під час сімейно-побутової сварки 37-річний чоловік завдав дружині тяжкі тілесні ушкодження», – повідомили в міліції.
Потерпіла від отриманих травм померла в лікарні. Встановлено, що жінка загинула через травму головного мозку важкого ступеня.
Обставити інциденту з’ясовуються.
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