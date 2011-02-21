У Мостиському районі чоловік смертельно травмував дружину

Львів. 21 лютого. УНІАН. У Львівській області чоловік під час сварки до смерті побив дружину. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

«В одному із сіл Мостиського району під час сімейно-побутової сварки 37-річний чоловік завдав дружині тяжкі тілесні ушкодження», – повідомили в міліції.

Потерпіла від отриманих травм померла в лікарні. Встановлено, що жінка загинула через травму головного мозку важкого ступеня.

Обставити інциденту з’ясовуються.