Мова - це найбільший скарб народу, – губернатор

Львів. 21 лютого. УНІАН. Мова - це найбільший скарб народу. Це саме той інструмент, який єднає людей однієї нації, робить їх єдиним цілим. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

«Нехай материнське слово буде для всіх нас оберегом. Щастя вам, добра, нових здобутків в ім’я України!», - наголосив М.Цимбалюк.

В Україні є лише одна державна мова – українська, статус якої затверджено в ст.10 Конституції України: «Державною мовою в Україні є українська».

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого, відзначається Міжнародний день рідної мови.