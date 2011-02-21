«До Євро треба очистити Львів від нацистської символіки»

Львів. 21 лютого. УНІАН. До «Євро-2012» треба очистити Львів від нацистської символіки. Як інформує прес-служба КПУ, про це заявив, виступаючи у Верховній Раді, народний депутат України від Компартії Євгеній Царьков.

«Залишається не так багато часу, коли на футбольних полях України і Польщі пройде чемпіонат «Євро-2012», в якому візьмуть участь багато команд з країн-учасниць Антигітлерівської коаліції. Україна як одна з воюючих сторін з фашизмом, його злочинним формуванням - дивізією СС «Галичина» і бандами ОУН-УПА зазнала найбільш тяжких втрат від гітлерівців і українських націоналістів, що вірно служили їм» - сказав комуніст.

За словами Євгенія Царькова, «Львів як центр Галичини перетворився на некерований центральною владою анклав, де з викликом усім країнам Антигітлерівської коаліції героїзируются фашистські посіпаки, а терористові Бандері, гауптштурмфюреру СС Шухевичу і іншим нацистським посіпакам ставлять пам'ятники».

Він зазначив, що у зв'язку з цим виникає питання: «як сприймуть учасники «Євро-2012» символіку нацизму, якою буквально напханий Львів?»

«Таке питання поставить німець, на батьківщині якого подібне вважається злочином і карається законом, про це запитає нас поляк, росіянин і єврей. Напевно, побачивши меморіальний комплекс Бандері, будуть обурені представники багатьох національностей країн Європи і СНД», - підкреслив комуніст.

«Проте обличчя Львова - це не обличчя усієї України. Тому до нас поступають масові звернення і ветеранських організацій, і Союзів офіцерів, і ветеранів Збройних сил з тим, щоб фракція комуністів перед Прем'єр-міністром України, перед віце-прем'єром Б.Колесніковим, перед Президентом України підняла це питання, що до «Євро-2012» треба очистити Львів і інші міста Західної України від символіки нацизму», - цитує виступ Євгенія Царькова прес-служба КПУ.