У Харкові відкриють Меморіальну дошку Йосипу Сліпому

Львів. 21 лютого. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк візьме участь у відкритті Меморіальної дошки Патріарху УГКЦ Йосипу Сліпому у Харкові. Про це УНІАН повідомили прес-службі Львівської ОДА.

Під час візиту голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк ознайомиться із ходом реконструкції аеропорту у Харкові, а також відвідає стадіон «Металіст». Вранці, 22 лютого Михайло Цимбалюк зустрінеться із головою Харківської ОДА Михайлом Добкіним. Опісля делегація із Львівщини візьме участь у відкритті відновленої меморіальної дошки Патріарху УГКЦ Йосипу Сліпому у Харкові.

По закінченню церемонії встановлення пам’ятного знаку, голова Львівської ОДА зустрінеться із ректором Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна Вілем Бакіровим, подарує університетській бібліотеці близько 30 книжок від львівських видавництв та проведе півторагодинну зустріч із студентами історичного факультету цього вищого навчального закладу.

Нагадаємо, меморіальна дошка Патріарху Йосипу Сліпому була встановлена у Харкові в 2005 році під час з’їзду Світового конгресу українців на приміщенні колишньої пересильної в’язниці, яке зараз належить міліції Ленінського району Харкова. Після першого знищення у 2008 році дошка була відновлена за кошти Спілки української молоді та Фонду Гната Хоткевича. Вдруге дошку розбито 12 листопада 2010 року.