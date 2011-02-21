У Львові під час ДТП травмувався депутат райради

Львів. 21 лютого. УНІАН. У чергову частину відділу ДАІ міста Львова з травмпункту №1 надійшло повідомлення про те, що до них за медичною допомогою із тілесними ушкодженнями у вигляді забійної гематоми правого стегна, саден лівої кисті звернувся 45-річний львів’янин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, чоловік повідомив, що тілесні ушкодження він отримав у ДТП, яке сталася у Львові на вул. Городоцькій (біля ТЦ «Метро»).

Обставини дорожньо-трнанспортної пригоди з’ясовуються.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, потерпілим під час ДТП виявився депутат Пустомитівської районної ради Львівщини.