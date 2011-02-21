Львівщина готується до вшанування пам’яті Великого Кобзаря

Львів. 21 лютого. УНІАН. З нагоди вшанування 197-ї річниці від дня народження (9 березня) та 150-ї річниці від дня смерті (10 березня) Тараса Шевченка у Львівській області відбудеться низка заходів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«У день народження Тараса Шевченка всі працівники Львівської ОДА вберуть вишиванки», – зазначив голова Львівської ОДА М.Цимбалюк підсумовуючи результати засідання оргкомітету з проведення заходів з відзначення цих річниць у Львівській області.

Зокрема 9 березня голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, голова Львівської обласної ради Олег Панькевич, міський голова Львова Андрій Садовий покладуть квіти до пам’ятника Кобзареві.

Також керівництво Львівщини у цей день зустрінеться з лауреатами Національної премії України ім. Т. Шевченка.