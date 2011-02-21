Львів’янина ув’язнили на 3 роки за контрабанду

Львів. 21 лютого. УНІАН. До трьох років позбавлення волі за контрабанду харчових добавок засуджено мешканця Львова.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ у Львівській області.

«Набув чинності вирок Яворівського районного суду Львівщини за кримінальною справою, порушеною слідчими СБУ стосовно 39-річного мешканця Львова, який під виглядом вантажу вапна намагався ввезти з Польщі в Україну майже 40 тонн харчових добавок і барвників», - інформує прес-служба.

У липні 2010 року, на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Краковець–Корчова» під час митного контролю двох вантажівок правоохоронці виявили харчові домішки і барвники, які зловмисник намагався перевезти за підробленими товаросупровідними документами. Згідно з висновками експертизи, вартість затриманого вантажу, на момент вчинення оборудки, становила 2 млн. 71 тис. грн.

Управлінням СБУ у Львівській області за даним фактом була порушена кримінальна справа.

Розглянувши матеріали, суд визнав контрабандиста винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.201 (контрабанда), ч.1 ст. 358 (підроблення документів) та ч.3 ст.358 (використання завідомо підроблених документів) Кримінального кодексу України та засудив до 3 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік. Вилучений вантаж харчових добавок конфіскований в дохід держави.