Влада зацікавилася звільненням героїні програми «Міняю жінку»

Львів. 21 лютого. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк дав доручення вивчити ситуацію щодо законності звільнення з посади вчительки Дрогобицької загальноосвітньої школи I-IIIст. №1 ім. І.Франка Галини Ілик, героїні програми «Міняю жінку» на «1+1».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Попереднє вивчення цього питання показало, що вчителька Галина Ілик звільнена із займаної посади відповідно до її заяви про звільнення за згодою сторін з 18 лютого, заяву вона написала 17 лютого. Якщо вчителька змінила рішення, чи на неї було вчинено тиск, то вона повинна або написати заяву про прийняття на роботу на попередню посадою, або ж вирішувати питання поновлення на роботі в судовому порядку», – пояснив М. Цимбалюк.

За повідомленням ОДА, згідно з інформацією наданою відділом освіти Дрогобицької міської ради, наказом по відділу освіти від 17.02.2011р. №28 Ілик Г.Ф. звільнено з роботи 18.02.2011р. за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП України) на підставі власноруч написаної заяви Ілик Г.Ф. від 17.02.2011р. та подання директора Дрогобицької загальноосвітньої школи I-IIIст. №1 імені Івана Франка від 17.02.2011р. №86.