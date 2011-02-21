У Львові затримали жінку-автовикрадача

Викрала «БМВ» вартістю 70 тис. грн.

Львів. 21 лютого. УНІАН. До львівських правоохоронців із заявою про викрадення автомобіля «БМВ-3181» звернувся 22-річний львів‘янин. Як повідомило УНІАН джерело у Франківському райвідділ міліції, куди звернувся із заявою потерпілий, чоловік повідомив, що вночі, біля видавництва «Вільна Україна» на вул. Володимира Великого у Львові невідома особа незаконно заволоділа його автомобілем «БМВ 3181» вартістю 70 тис. грн. Правоохоронці оперативно вирахували і затримали автозлодія, ним виявилася 29-річна безробітна львів‘янка. Автомобіль вилучено.

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