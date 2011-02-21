ITC розширила територію дії мобільного Інтернету на Львівщині

Київ. 21 лютого. УНІАН. Оператор стільникового зв'язку ITC (Київ, ТМ «CDMAua») розширив територію дії мобільного 3G-Інтернету за технологією EVDO у Львівській області. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, у лютому 2011 року 3G-покриття мережі CDMAua за технологією EVDO стало доступним в таких населених пунктах Львівської області: Запитів, Старий Яричів, Малі Підліски, Вислоблоки, Ременів, Руданці, Кукезов і Новий Яричів.

Як відзначили в компанії, на сьогоднішній день високошвидкісний мобільний Інтернет від CDMAua доступний в більшості великих міст України.

Довідка УНІАН. Технологія EVDO забезпечує високу швидкість для таких завдань, як робота з електронною поштою і перегляд веб-сайтів, а також трансляція відео, завантаження великих файлів тощо. Максимальна швидкість, передбачена технологією, становить 3,1 Мбіт/с, середні значення коливаються від 0,5 до 1,5 Мбіт/с залежно від рівня сигналу, рельєфу місцевості й поточної завантаженості мережі.

СDMAua - оператор СDMA-зв'язку і мобільного 3G-Інтернету. Компанія обслуговує понад 300 тис. абонентів і надає свої послуги у всіх регіонах України.

