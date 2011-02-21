На Львівщині скоєно розбійний напад на родину підприємця

Львівська область. 21 лютого. УНІАН. У Пустомитівському районі Львівщини група невідомих скоїла розбійний напад на родину підприємця, який займається торгівлею шкіряними виробами на одному з ринків Львова.

Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, вночі, шестеро невідомих з масками на обличчях увірвалися в приватний будинок підприємця, який знаходиться в одному із сіл Пустомитівського району, де застосовуючи фізичне насилля зв‘язали клейкою стрічкою його дружину і 22-річного сина. Після цього нападники погрожуючи револьвером, почали наносити удари кухонним молотком по різних частинах тіла підприємцю та його дружині.

Грабіжники заволоділи доларами, євро та ювелірними виробами на загальну суму 215 тис. грн., після чого з місця події втекли.