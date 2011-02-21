Вибухівки у цирку не знайшли

Львів. 21 лютого. УНІАН. У приміщенні львівського цирку вибухівки не виявлено.

Як повідомив УНІАН помічник начальника ГУ МНС України у Львівській області Віталій Туровцев, фахівці вибухо-технічної служби ГУ МВС України у Львівській області після проведеного обстеження вибухових пристроїв у приміщенні цирку не виявили. Евакуація з приміщення цирку, де проходив концерт, не проводилася.

На місці події також працювали 2 машини МНС та 10 рятувальників особового складу МНС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, о 19.25, невідомий чоловік по телефону оперативної служби «102» повідомив про замінування приміщення львівського цирку.

Сьогодні у приміщенні цирку мала відбутися презентація нового альбому пітерського панк-рок-гурту «Король і Шут» - «Театр Демона».

ВО «Свобода» вимагала скасувати концерт гурту «Король і Шут» у Львові, під час якого музиканти планували презентувати новий альбом «Театр Демона».

Відповідне депутатське звернення «Свобода» направила голові Львівської ОДА Михайлові ЦИМБАЛЮКУ і голові Львівської облради Олегові ПАНЬКЕВИЧУ.