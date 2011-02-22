Реконструкція аеропорту «Львів» ведеться за графіком

Львів. 22 лютого. УНІАН. У Міжнародному аеропорту «Львів» розпочалися роботи з реконструкції ділянки злітно-посадкової смуги, що подовжується, довжина якої становить 795 метрів. Про це повідомив начальник СУ-8 ТОВ "Дорожнє будівництво "Альтком" Олександр Шилюк.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі підприємства.

За повідомленням прес-служби, зараз фахівці підприємства приступили до влаштування земляного полотна та заміни ґрунту. Стабілізація земляного покриття виконується із застосуванням георешіток і щебеневих сумішей. Зараз на ділянці, що подовжується, покладено близько 80 тис. куб. м. щебеневих матеріалів та 100 тис. кв. м. геотекстиля. Також завершується влаштування геоматраца.

Крім того, активними темпами відбувається будівництво нового пасажирського терміналу Львівського аеропорту. Так, у приміщенні аеровокзалу вже змонтовано 15 тис. 400 кв. м металевого профнастилу під дах, 12 тис. 400 кв. м всіх шарів дахового покриття, 9 тис. 600 кв. м скляних фасадних систем та влаштовано 3 тис. 600 кв. м підлоги під плитку.

Загалом на будівництві нового аеровокзального комплексу задіяно 279 працівників та 54 одиниці техніки.

Роботи ведуться згідно з графіком.