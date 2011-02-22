На Львівщині сьогодні до –16°С, ожеледиця і хуртовини

Львів. 22 лютого. УНІАН. У Львівській області сьогодні оголошено штормове попередження. На автодорогах регіону ожеледиця. Про це УНІАН повідомили у обласному управлінні МНС України.

В області хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий, вранці та вдень помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний 7–12 м/с, слабкі хуртовини. Температура повітря вночі 8 – 13º морозу, при проясненнях місцями до 16º морозу, вдень 2 – 7º морозу.

За повідомленням МНС, на ранок 22 лютого пропускна спроможність на автошляхах області підтримується підприємствами «Львівоблавтодору». Покриття на автодорогах державного значення – сухе, місцевого значення – місцями засніжене.

Проїзд на Орявському, Івашківському та Ужокському перевалах забезпечений.