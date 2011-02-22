На Львівщині затримано цвинтарних вандалів

14:41, 22 лютого 2011
Львів
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Ними пошкоджено 28 хрестів

Львів. 22 лютого. УНІАН. У Жидачівському районі Львівської області під час відвідування на кладовищі могил своїх рідних, місцеві жителі побачили жахливу картину – могили були пошкодженні, а з них викрадені металеві хрести.

Про це УНІАН повідомили у обласному управлінні міліції.

Обурені мешканці звернулися до правоохоронців та повідомили про неодноразові випадки наруги над могилами.

Місцева міліція розпочала рейд з виявлення зловмисників, і під час оперативно-розшукових заходів затримали трьох жителів Жидачівського району. Вони пробиралася на кладовище вночі та викрадали хрести з нержавіючої сталі. А вдома розпилювали їх і здавали у пункт прийому металобрухту міста Жидачева.

Під час розслідування кримінальної справи, порушеної за ч.2 ст.297 КК України (наруга над могилою), правоохоронцями було встановлено, що зловмисники, серед яких є неповнолітній, за один раз виносили з кладовища від 4 до 8 хрестів і отримували за них від 200 до 480 грн, витрачали гроші на спритні напої та розваги.

Встановлено, що затримані пошкодили 28 хрестів.

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