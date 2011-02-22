Харківщина та Львівщина підпишуть угоду про співпрацю - Цимбалюк

Харків. 22 лютого. УНІАН. Харківщина та Львівщина підпишуть нову угоду про економічну та культурну співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові повідомив голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк.

«Зараз ми обговорюємо питання про підписання нового договору між двома областями. Ми хочемо, щоб було налагоджено тісну співпрацю в економічному плані. У нас два райцентри з однаковою назвою – Золочів. Потрібно, щоб ці райцентри тісніше подружилися у культурному, суспільно-політичному житті, в економічних програмах», - підкреслив М.Цимбалюк.

Губернатор Львівщини відзначив велике економічне і культурне значення двох регіонів для України та наголосив на необхідності об’єднання зусиль.

«Львівщина і Харківський край – це дві території, які тримають Україну, це два великих стовпи. У нас кордон із Західною Європою, у вас – кордон із Росією. Саме ці дві території тримають центр», - сказав М.Цимбалюк.

У свою чергу, голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін відзначив пожвавлення культурних та економічних контактів між Львівщиною і Харківщиною і висловив сподівання на подальше розширення співпраці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові була відкрита меморіальна дошка Патріарху Української греко-католицької церкви Йосипу Сліпому. В урочистій церемонії відкриття взяли участь голова Львівської облдержадміністрації М.Цимбалюк і Львівський міський голова Андрій Садовий.