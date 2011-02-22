"Львівкартонопласт" збільшив виробництво картону

Львів. 22 лютого. УНІАН. ВАТ "Львівкартонопласт" у січні 2011 року збільшило виробництво картону в 4,6 раза порівняно з січнем минулого року - до 853 тонн.

Про це УНІАН повідомили в асоціації "УкрПапір".

Згідно з повідомленням, виробництво паперу за вказаний період збільшилася на 40,4% - до 532 тонн.

Зокрема, виробництво коробкового картону збільшилося в 3,8 раза - до 693 тонн, виробництво туалетного паперу - скоротилося на 88%, до 42 тис. рулонів.

Також повідомляється, що в грошовому виразі обсяг виробництва в січні ц.р. збільшився на 52,8% - до 5,742 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ "Львівкартонопласт" в 2010 році збільшило виробництво паперу на 17,9% порівняно з 2009 роком - до 5,933 тис. тонн. Виробництво картону за вказаний період збільшилося на 15,2% - до 11,212 тис. тонн. Виробництво туалетного паперу скоротилося на 49,3% - до 2,135 млн. рулонів.

Довідка УНІАН. ВАТ "Львівкартонопласт" займається виробництвом різних видів картону, виробів санітарно-гігієнічного призначення. Спочатку був налагоджений випуск продукції на 100% з макулатури, але поступово був здійснений перехід на целюлозну сировину. Профільним є виробництво коробкового картону. 50% загального обсягу продажів підприємства становить експорт. Основні експортери - Росія, Молдова, Грузія, Вірменія, Румунія, Словаччина та Чехія.

