На Львівщині засуджений покінчив життя самогубством
22:15, 22 лютого 2011Львів
0 0
Трагедія у виправній колонії
Львівська область. 22 лютого. УНІАН. 21 лютого у виправній колонії Миколаївського району Львівщини засуджений покінчив життя самогубством.
Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, тіло 18-річного юнака, без ознак насильницької смерті, знайшли повішеним на сходовій клітці між поверхами однієї з дільниць виправної установи.
Засуджений відбував покарання за грабіж.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter