На Львівщині засуджений покінчив життя самогубством

22:15, 22 лютого 2011
Львів
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Трагедія у виправній колонії

Львівська область. 22 лютого. УНІАН. 21 лютого у виправній колонії Миколаївського району Львівщини засуджений покінчив життя самогубством.

Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, тіло 18-річного юнака, без ознак насильницької смерті,  знайшли повішеним на сходовій клітці між поверхами однієї з дільниць виправної установи.

Засуджений відбував покарання за грабіж.

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