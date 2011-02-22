На Львівщині засуджений покінчив життя самогубством

Трагедія у виправній колонії

Львівська область. 22 лютого. УНІАН. 21 лютого у виправній колонії Миколаївського району Львівщини засуджений покінчив життя самогубством. Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, тіло 18-річного юнака, без ознак насильницької смерті, знайшли повішеним на сходовій клітці між поверхами однієї з дільниць виправної установи. Засуджений відбував покарання за грабіж.

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