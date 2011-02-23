Львівські митники пройшли професійне тестування

Львів. 23 лютого. УНІАН. Учора на Львівській митниці завершився другий етап професійного тестування.

Як повідомили УНІАН на Львівській митниці, тестування проводилося відповідно до наказу Держмитслужби, комп’ютерне тестування проходять працівники усіх митних органів України.

«Для забезпечення належного рівня організації знань працювала комісія під головуванням заступника голови ДМСУ Ігоря Тимофеєва», - зазначили на митниці.

Як зазначено в повідомленні, серед тестових завдань були запитання про засади митної справи, митне оформлення зовнішньоекономічних операцій, боротьбу з контрабандою тощо. Комп’ютер обирав 30 запитань, на які впродовж 25 хвилин мав відповісти кожен учасник тестування.

Остаточні результати будуть відомі після закінчення роботи комісії. Тестування на Львівській митниці розпочалося 18 лютого.