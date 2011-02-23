Сьогодні - День захисника Вітчизни

Львів. 23 лютого. УНІАН. Сьогодні Україна відзначає День захисника Вітчизни, свято, яке із Дня Радянської армії перетворилося на всенародний чоловічий день.

Це свято виникло у 1918 році як день народження Червоної Армії після перемоги над німецькими військами під Нарвою та Псковом.

10 лютого 1995 року Державна Дума Росії ухвалила федеральний закон «Про дні воєнної слави Росії», у якому 23 лютого зазначено як День захисника Вітчизни з мотивацією, що «23 лютого 1918 року Червона Армія здобула перемогу над кайзерівськими військами Німеччини».

Через чотири роки – 23 лютого1999 року – Президент України Леонід Кучма видав Указ «Про День захисника Вітчизни», у якому зазначено: «Враховуючи численні звернення громадських організацій, ветеранів війни, та з метою сприяння патріотичному вихованню молоді постановляю установити в Україні свято – День захисника Вітчизни, яке відзначати щорічно 23 лютого».

Проте третина українців ставиться до свята як до дня чоловіків.

«Це свято – свідчення глибокої шани нашого народу своїм оборонцям і визволителям. Сьогодні ми з честю вітаємо усіх, хто у мирний час присвятив життя нелегкій військовій службі, гідно продовжує почесну справу своїх попередників, забезпечуючи військову міць і обороноздатність Української держави та оберігаючи недоторканність її кордонів. Низько вклоняюся нашим славним ветеранам за високий героїзм і мужність, які вони сповна віддавали задля щасливого майбутнього прийдешніх поколінь», - зазначив у привітанні з нагоди Дня захисника Вітчизни Президент Віктор Янукович.