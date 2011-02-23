Янукович став найбільшим захисником інтересів Львівщини

Львів. 23 лютого. УНІАН. 25 лютого виповнюється рівно рік з часу інавгурації Віктора Януковича на посаді Президента України. За цей короткий час новому Президенту вдалося відновити виконавчу вертикаль влади і закласти основу для стійкого економічного розвитку України. Про заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Розпочався процес системного реформування країни – зокрема, податкова, судова, адміністративна реформа. На часі початок пенсійної і конституційної реформ, якісних змін у системі охорони здоров`я, реформа адміністративно-територіального устрою країни. Окремо слід відзначити підготовку до проведення Євро-2012, яке має особливе значення для розвитку Львівщини, а також ініційований Президентом проект «Олімпійська надія-2022», - додав губернатор Львівської області.

«Віктору Януковичу дуже органічно вдалося стати Президентом усіх українців, не залежно від того, де вони живуть – на Сході чи на Заході, - вважає голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк. – Більше того, найбільшим союзником Західної України, якщо говорити в масштабах усієї країни є саме Президент. І доводить він це, на відміну від свого попередника не словом, а ділом. Коли у 2009 році йшлося про 100 млн. грн. на об’єкти Євро-2012, то лише торік ми отримали понад 2 млрд. грн. Оце і є захист інтересів нашого краю. А проект «Олімпійська надія-2022», ініційований Президентом, – це взагалі унікальний шанс саме для Львівщини, ефект від якого можна порівняти хіба що з прокладенням залізниці до Львова за часів Австро-Угорщини. Причому «Олімпійська надія» - це не просто мрія, це реальні справи, які уже зроблені. Львівщину уже відвідав представник Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який схвально оцінив перспективи Львівщини прийняти Зимову Олімпіаду. Дороги до кордону, які розпочали будувати торік, будуть завершені уже в цьому році. В цьому заслуги і конкретні дії Президента».