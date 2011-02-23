Навесні розпочнеться будівництво шахти «Любельська» №1-2

Львів. 23 лютого. УНІАН. Навесні цього року розпочнеться активне будівництво шахти «Любельська» №1-2. Про це заявив під час робочої поїздки голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

«Це вперше в Україні будують шахту такого рівня. Шахта буде екологічно чистою. Заплановано, що роботи триватимуть п’ять років. Влада робитиме все, щоб цей проект було реалізовано в якомога швидші терміни. Сьогодні ми вивчаємо, що необхідно зробити з нашого боку, щоб навесні будівництво йшло повним ходом. На цьому об’єкті засвоєно 16 млн доларів США, заплановано ще 10, а за сприятливих обставин всі 15. Всі проблемні питання ми виноситимемо на розгляд КМУ», – зазначив голова ОДА М.Цимбалюк.

Дочірнє підприємство «Сі-Сі-Ай-Любеля» було засноване в 1996 р. для проектування і будівництва шахти «Любельська» №1, під назвою СП «Любеля ССІ». В 2004 році ДП «Сі-Сі-Ай-Любеля» розпочало роботи по проектуванню шахти.

Шахта «Любельська №1-2» матиме проектну потужність 5,2 млн т рядового вугілля на рік. На сьогоднішній день розробку проекту повністю завершено.

Шахта будується за кошти іноземних інвесторів, власником проекту. Вартість будівництва близько 800 млн. доларів США. З грудня 2009 року розпочато виконання будівельних робіт на центральному проммайданчику поверхні шахти.

Відкриття шахти надасть можливість створити близько 3000 нових робочих місць.