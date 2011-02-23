На Львівщині відкрили хірургічне відділення Жовківської ЦРЛ

Львів. 23 лютого. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк взяв участь у відкритті хірургічного відділення Жовківської центральної районної лікарні. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Відкриття цього відділення демонструє злагоджену роботу влади, медичних працівників, будівельників. Хочу побажати всім медичним працівникам цього закладу, щоб тут було більше профілактичних оглядів, ніж операцій. Ця лікарня є однією з опорних у межах підготовки до Євро-2012. Тут проходить міжнародна траса», – зазначив М.Цимбалюк.

М. Цимбалюк також вручив ключі від реанімобіля та передав документи на медичне обладнання (систему ультразвукової діагностики) головному лікарю лікарні.

Капітальний ремонт першого поверху хірургічного відділення Жовківської центральної районної лікарні розпочато у 2007 році. У відділенні встановлені сучасні пакетні вікна, проведено ремонти операційних, перев’язочних, палат для хворих та кабінетів медичного персоналу. Відділення оснащене сучасним обладнанням та апаратурою. Загалом, у 2010 році у ремонт вклали 276,481 тис. грн. з коштів субвенцій обласного бюджету. Наразі залишається провести реконструкцію шатрового даху та віконних блоків соматичного відділення Жовківської ЦРЛ з застосуванням енергозберігаючих технологій, а також реконструювати віконні блоки терапевтичного відділення.