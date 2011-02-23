Губернатор ознайомився із роботою підприємства «Галфрост»

Львів. 23 лютого. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час робочої поїздки в Жовківському районі відвідав підприємство ТзОВ «Галфрост». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Ми повинні підтримувати такі виробництва. На підприємстві планується розширення виробництва, зі свого боку ми у межах чинного законодавства сприятимемо цьому. Тут працює 170 людей, продукція відповідає всім європейським стандартам», – зазначив М.Цимбалюк.

Губернатор підсумовуючи всій візит до Жовківського району також повідомив, що цього року тут розпочнеться масштабна реконструкція до доріг у межах підготовки до Євро-2012: «Також вирішуватиметься питання з освітленням вулиць».

Підприємство «Галфрост» засновано у 2007 році. Основним напрямком роботи цього підприємства є переробка дикоростучих ягід (Львівський регіон вважається найбільш екологічно чистим регіоном України), а також культивованих культур ягід, що вирощуються на оброблюваних полях відповідно до європейських стандартів.

На 2011 рік підприємство залучило інвестицій на 9 млн. євро і є одним із найбільших податкоплатників у Жовківському районі.