Губернатор ознайомився з роботою Центру реабілітації інвалідів

Львів. 23 лютого. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк відвідав Львівський міжрегіональний центр соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Робота Центру є надзвичайно якісною. У Любіні Великому цим Центром розпочато будівництво реабілітаційного комплексу на 300 місць. Його мають ввести в експлуатацію до Євро-2012. Ми маємо підтримати цей проект», – зазначив М. Цимбалюк.

Голова Львівської ОДА М.Цимбалюк подарував Центру комп’ютер.

У Центрі розроблено модель комплексної реабілітації інвалідів. За 2005-2010 роки у Центрі прореабілітовано 1246 інвалідів 1-3 груп різних нозологій. У Центрі проводиться професійна реабілітація за 27 спеціальностями: оператор комп’ютерного набору, касир (в банку), обліковець (реєстрація бухгалтерських даних), квіткарка – флорист, водій категорії В, перукар, манікюрниця, педікюрниця, візажист, агент з організації туризму, швачка, взуттьовик, автослюсар, фотограф, секретар керівника, соціальний працівник, кравець, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, оператор комп’ютерної верстки, кухар, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, оператор котельні, ліфтер, бармен, офіціант, екскурсовод.

Вся навчальна діяльність є ліцензованою. Медична практика проводиться також у відповідності до ліцензії, виданої МОЗ. Кількість працівників, які працюють в Установі – 185 осіб (з них 118 – на державному бюджеті, 67 - працівників у восьми госпрозрахункових філій), з них більше 50% є інвалідами.