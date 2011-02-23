Директор львівської аптеки «кинула» постачальника на 354 тис. грн.
21:43, 23 лютого 2011Львів
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Завдано збитки дніпропетровській фірмі
Львів. 23 лютого. УНІАН. До львівських правоохоронців із заявою про шахрайство звернувся директор однієї з фірм міста Дніпропетровська, що займається постачанням лікарських препаратів та медичних товарів.
Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, підприємець повідомив, що 54-річна жінка-директор однієї з аптек на вулиці С.Петлюри у Львові (аптека у формі ТзОВ здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами) у період з 17 вересня 2010 року по 25 січня 2011 року шахрайським способом «заволоділа товаром на загальну суму майже 354 тис. грн.».
За даним фактом проводиться розслідування.
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