На Львівщині скоєно розбійний напад на АЗС

Львівська область. 23 лютого. УНІАН. Вночі, 22 лютого, у Яворівському районі Львівщини було скоєно розбійний напад на приміщення АЗС «WOG».

Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, невідомий увійшов до приміщення АЗС і погрожуючи оператору заправної станції пістолетом заволодів грошима в сумі 1 500 грн.

Зловмисник з місця події втік.