На Львівщині скоєно розбійний напад на АЗС
22:38, 23 лютого 2011Львів
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Оператору погрожували пістолетом
Львівська область. 23 лютого. УНІАН. Вночі, 22 лютого, у Яворівському районі Львівщини було скоєно розбійний напад на приміщення АЗС «WOG».
Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, невідомий увійшов до приміщення АЗС і погрожуючи оператору заправної станції пістолетом заволодів грошима в сумі 1 500 грн.
Зловмисник з місця події втік.
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