Цимбалюк зустрівся з митрополитом Димитрієм
09:03, 24 лютого 2011Львів
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Йшлося про співпрацю усіх конфесій
Львів. 24 лютого. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зустрічався з митрополитом Львівським і Сокальським Димитрієм.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Під час зустрічі голова Львівської ОДА та митрополит Львівський і Сокальський обговорили питання налагодження у Львівській області дружньої співпраці між представниками усіх конфесій та духовного відродження населення Львівщини.
Фото Ігоря Сенкальського
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