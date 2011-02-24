Цимбалюк зустрівся з митрополитом Димитрієм

Львів. 24 лютого. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зустрічався з митрополитом Львівським і Сокальським Димитрієм.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час зустрічі голова Львівської ОДА та митрополит Львівський і Сокальський обговорили питання налагодження у Львівській області дружньої співпраці між представниками усіх конфесій та духовного відродження населення Львівщини.