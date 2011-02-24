На протезному заводі треба покращити менеджмент, – Цимбалюк

Львів. 24 лютого. УНІАН. На Львівському казенному експериментальному підприємстві засобів пересування і протезування необхідно покращити роботу менеджменту, розробити бізнес-план розвитку. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час відвідин заводу 23 лютого.

«Тут є добре обладнання, через неефективний менеджмент воно не використовується, як би могло», – відзначив М.Цимбалюк.

Підприємство виготовляє протезно-ортопедичні вироби (протези верхніх та нижніх кінцівок, ортези верхніх та нижніх кінцівок, корсети фіксуючі та коригуючі, тутори верхніх та нижніх кінцівок, взуття ортопедичне, дрібні протезні вироби за призначенням лікаря), засоби пересування для інвалідів, вироби медичного призначення, товари народного споживання, напівфабрикати, що використовуються у протезно-ортопедичних виробах інших протезно-ортопедичних підприємств.

Підприємство забезпечує людей з особливими потребами п'яти західних областей України (Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Волинської та Рівненської), а засобами для пересування - інвалідів всієї України. У структуру підприємства входять протезно-ортопедичні цехи: м. Мукачево, м. Івано-Франківськ, м. Рівне, м. Луцьк, м. Ковель.

На обліку підприємства перебуває 66 753 громадян.

На базі підприємства функціонує стаціонар первинного та складного протезування, розрахований на 24 ліжка з ліжкофондом 7920 ліжкоднів. За 2010 рік у стаціонарі перебувало 258 інвалідів.

На підприємстві в наявності цех обладнаний високопродуктивним закордонним обладнанням котре дає змогу надавати цілий спектр послуг по металооброблювальним роботам, а саме: проектування та виготовлення пресформ, токарні роботи, високоточна та швидкісна порізка заготовок, труб, профілів, литво пластмас на пресформах, як власного виробництва так і з використанням пресформ замовника.