На Львівщині оголошено штормове попередження

Львів. 24 лютого. УНІАН. Сьогодні у Львівській області через ожеледицю на автодорогах області, оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні МНС, в області хмарна погода з проясненнями. Часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі -9… -14º морозу, при проясненнях до 17º морозу, вдень –2…–7º морозу.

На ранок 24 лютого пропускна спроможність на автошляхах Львівської області підтримується підприємствами «Львівоблавтодор». Покриття на автодорогах державного значення – місцями мокре, місцевого значення – місцями засніжене.

Проїзд на перевалах в горах забезпечено.