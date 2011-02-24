Євро-2012 охоронятимуть 40 тис. міліціонерів

Львів. 24 лютого. УНІАН. Безпеку гостей чемпіонату під час Євро-2012 охоронятимуть близько 40 тис. українських міліціонерів. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту громадської безпеки МВС України Володимир Салімський.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному центрі «Україна-2012».

«Розроблені попередні розрахунки сил і засобів міліції, згідно з якими до заходів з охорони громадського порядку будуть залучені в цілому до 40 тис. правоохоронців», - сказав він.

За словами Володимира Салімського, безпосередньо у приймаючих містах задіють близько 18,3 тисяч міліціонерів.

Загалом в Україні визначили 62 офіційних місця Євро-2012 у 13 регіонах України, де забезпечуватимуть посилену охорону правопорядку.