На Львівщині раніше судимий зарізав двох людей

Львів. 24 лютого. УНІАН. Вчора в одному із будинків у Миколаївському районі знайдено мертвими з ножовими пораненнями 71-річну пенсіонерку та її 42-річного безробітного сина.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, в результаті оперативно-розшукових заходів за підозрою в скоєнні цього злочину затримано безробітного, раніше судимого місцевого жителя.

Попередньо встановлено, що він удень 21 лютого в зазначеному будинку убив ножем потерпілого під час сварки після спільного вживання спиртних напоїв, після чого, з метою приховування злочину, вбив його матір.