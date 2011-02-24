На Львівщині раніше судимий зарізав двох людей
11:00, 24 лютого 2011Львів
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Серед убитих є літня жінка
Львів. 24 лютого. УНІАН. Вчора в одному із будинків у Миколаївському районі знайдено мертвими з ножовими пораненнями 71-річну пенсіонерку та її 42-річного безробітного сина.
Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, в результаті оперативно-розшукових заходів за підозрою в скоєнні цього злочину затримано безробітного, раніше судимого місцевого жителя.
Попередньо встановлено, що він удень 21 лютого в зазначеному будинку убив ножем потерпілого під час сварки після спільного вживання спиртних напоїв, після чого, з метою приховування злочину, вбив його матір.
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