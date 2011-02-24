Службовці попалися на відчужені 35,2 га землі

Львів. 24 лютого. УНІАН. У Львівській області викрито службових осіб одного з управлінь, котрі в 2010 році під час відчуження чотирьох земельних ділянок (рекреаційна зона загальною площею 35,2 га) на користь однієї з корпорації не забезпечили виплату втрат сільськогосподарського виробництва.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, земля призначалася під будівництво готельного комплексу.

Встановлено, що службові особи такими діями завдали збитків державі на 3,2 млн грн.

Прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.