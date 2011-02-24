У Львові Лубківський провів нараду щодо Євро-2012

Львів. 24 лютого. УНІАН. Сьогодні у Львівській ОДА відбулась виїзна нарада з підготовки до Євро-2012 за участі керівництва Нацагентства з підготовки до Чемпіонату.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, на нараді йшлося про розвиток транспортної мережі у Львові та області для забезпечення пересування вболівальників до об’єктів Євро-2012, місць проживання, туристичних об’єктів, роботи центру управління транспортом у Львові, ознакування маршрутів, будівництва та ремонту доріг.

Додамо, що у нараді взяли участь голова Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні Євро-2012 та реалізації інфраструктурних проектів Володимир Ковалевський, директор Турніру, керівник Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» Маркіян Лубківський, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, міський голова Львова Андрій Садовий, генеральний директор ДП «Дирекція з будівництва об’єктів до Євро-2012 у м. Львові» Володимир Шадрін.