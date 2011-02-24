На шахті «Лісова» виявлено 587 порушень

Львівська область. 24 лютого. УНІАН. На шахті «Лісова» ДП «Львіввугілля» відбулася планова комплексна перевірка стану промислової безпеки, охорони праці та охорони надр.

Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні Держгірпромнагляду по Львівській області, було проведено 42 обстеження стану охорони праці в шахті та на її поверхні, під час яких виявлено 587 порушень вимог нормативно-правових актів, 16 разів призупинялися ведення робіт або експлуатація обладнання, машин та механізмів. До відповідальності притягнуто 55 працівників, в т.ч. до адміністративної – 27 посадових осіб.

«Інспекторським складом було загострено увагу на незадовільному стані виробничих будівель і споруд вугільного підприємства, зокрема будівлі мехцеху, підйомної установки головного ствола та технологічного комплексу. Частина гірничошахтного обладнання, термін експлуатації якого завершився, потребує експертної оцінки в спеціалізованих організаціях. Не оминули також увагою незадовільний стан засобів транспортування вугілля, армування вертикальних стволів, котельні»№, - наголошується у повідомленні.

Як інформує Держгірпромнагляд по Львівській області, «на тлі деякого покращення стану охорони праці на основних виробничих об’єктах викликає занепокоєння зростання виявлених порушень на таких важливих напрямках діяльності шахти, як вентиляція, шахтний транспорт, протипожежний захист».

18 лютого відбулося підсумкове засідання учасників всебічної перевірки, на якому зокрема технічний директор ДП «Львіввугілля» Олег Акімов гостро розкритикував хід проведення учбової тривоги, яка відбулася цього ж дня зранку на шахті «Лісова» і зобов’язав керівників шахти у тижневий термін провести повторну учбову тривогу на шахті. За результатами учбової тривоги було відсторонено від виконання посадових обов’язків гірничого диспетчера шахти. Олег Акімов також ознайомив присутніх з ходом ліквідації наслідків аварії на шахті «Межирічанська».

Начальник Західної державної міжрегіональної гірничотехнічної інспекції у вугільній промисловості теруправління Держгірпромнагляду у Львівській області Володимир Юрків конкретизував першочергові завдання перед шахтою, попередив, що посадових осіб, через яких допускаються повторні порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці притягуватимуть до відповідальності, звільнятимуть із займаних посад.