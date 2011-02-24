НАТО готове допомогти з безпекою під час Євро-2012

Львів. 24 лютого. УНІАН. Північноатлантичний альянс (НАТО) готовий допомогти Україні з організацією безпеки під час проведення фінальної Євро-2012. Про це в Києві заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен під час зустрічі із спікером Верховної Ради України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховної Ради України.

За словами генсека, співпраця України та НАТО була б корисною в контексті проведення Євро-2012. «Це важлива подія, під час якої потрібно передбачити надзвичайні ситуації. Якщо господарі цього чемпіонат будуть мати таке бажання, і звернуться з відповідним зверненням до нас, то ми готові надати таку допомогу», – сказав він.

