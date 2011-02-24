На Львівщині обікрали насосну станцію

Львівська область. 24 лютого. УНІАН. У селі Підберізці Пустомитівського району Львівщини зловмисники обікрали насосну станцію.

Як поінформували УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області, до правоохоронців із заявою про крадіжку звернувся сільський голова, який повідомив, що вночі злодії зламали замки на вхідних дверях насосної станції і викрали кілька масляних батарей-обігрівачів, пожежний шланг та кульовий кран для перекриття води.

