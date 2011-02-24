На Львівщині обікрали насосну станцію

21:45, 24 лютого 2011
Львів
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Залишили без крану для перекриття води

Львівська область. 24 лютого. УНІАН. У селі Підберізці Пустомитівського району Львівщини зловмисники обікрали насосну станцію.

Як поінформували УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області,  до правоохоронців  із заявою про крадіжку звернувся сільський голова, який повідомив, що вночі злодії зламали замки на вхідних дверях насосної станції і викрали кілька масляних батарей-обігрівачів, пожежний шланг та кульовий кран для перекриття води.
 

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