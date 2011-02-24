У Бродах відзначили річницю Петра Федуна (Полтави)

Львівська область. 24 лютого. УНІАН. Сьогодні у місті Броди на Львівщині урочисто відзначили 92-гу річницю з дня народження Петра Федуна (Полтави).

Як повідомили УНІАН у Бродівській РДА, відбулася панахида у храмі Чесного Животворящого Хреста УГКЦ м.Броди. після цього - урочиста хода до пам’ятника Петру Полтаві та народне віче.

Довідка УНІАН. Петро Федун (Полтава) – ідеолог національно визвольної боротьби 1940—1950 рр., керівник бюро інформації Української головної Визвольної Ради (УГВР).

Народився 24 лютого 1919 року в с.Шнирів Бродівського району.Керівник Головного осередку пропаганди проводу ОУН, редактор підпільних видань від 1946 року, начальник політвиховного відділу ГВШ (1946—1949), керівник Бюро інформації УГВР (1946—1951). Нагороджений УГВР Срібним Хрестом Заслуги (1947).

Автор багатьох статей та брошур, головний ідеолог збройного підпілля. Нагороджений медаллю «За боротьбу в особливо важких умовах». Загинув у грудні 1951 року в бою з військами НКВД на хуторі Зруб (с. Вишнів, Рогатинський район, Івано-Франківська область).