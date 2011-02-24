У мешканця Львівщини вилучили арсенал бойової зброї

Львівська область. 24 лютого. УНІАН. Співробітники спецпідрозділу ГУ МВС України у Львівській області виявили та вилучили у помешканні жителя села Стрілковичі Самбірського району Львівщини арсенал зброї.

Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, за місцем проживання 35-річного чоловіка правоохоронці виявили малокаліберний карабін обладнаний оптичним прицілом «TASKO», 48 набоїв до карабіну «STINGER», 3 набої калібру 5,6 мм, ударно-спусковий механізм та металевий ствол невідомого зразка, стрічку до набоїв автоматичної зброї, 32 набої до зброї іноземного виробництва.