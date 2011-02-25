Сьогодні – річниця інавгурації Віктора Януковича

Львів. 25 лютого. УНІАН. Сьогодні виповнюється рік з дня інавгурації Президента України Віктора Януковича. У цей день гарант Конституції планує поспілкуватися з народом в рамках телепроекту «Розмова з країною».

Віктор Янукович упродовж 3 годин у прямому ефірі відповідатиме на запитання громадян під час прямих включень з регіонів, а також на питання, які надійдуть телефоном та через Інтернет.

УНІАН буде одним з комунікаційних майданчиків під час цієї розмови, і сайт збирає запитання до Президента, які надходять через Інтернет.

Слід зазначити, що за час правління Віктора Януковича йому вдалося змінити обстановку не тільки всередині країни, але й змінитися в очах іноземних лідерів. Завдяки приватним закордонним відрядженням, В.Янукович помітно розширив коло своїх іноземних партнерів. Досягнення і провали першого року правління В.Януковича особливо помітні, адже за останні п'ять років ніхто не міняв уклад політичного життя в Україні настільки кардинально.

Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зазначив, що найбільшим союзником Західної України, є саме Президент України Віктор Янукович. «Віктору Януковичу дуже органічно вдалося стати Президентом усіх українців, не залежно від того, де вони живуть – на Сході чи на Заході. І доводить він це, на відміну від свого попередника не словом, а ділом. Коли у 2009 році йшлося про 100 млн. грн. на об’єкти Євро-2012, то лише торік ми отримали понад 2 млрд. грн. Оце і є захист інтересів нашого регіону», – зазначав голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Нагадаємо, за результатами другого туру президентських виборів переміг Віктор Янукович, набравши 48,95% голосів, але Юлія Тимошенко, яка набрала 45,47%, вирішила оскаржити результати в судах.

Однак міжнародна комісія зі спостереження за виборами заявила, що другий тур виборів в Україні пройшов демократично.

Новообраний Президент Віктор Янукович присягнув на вірність народу України 25 лютого 2010 року.