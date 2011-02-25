Офіційний курс валют на 25 лютого

Дані Нацбанку

Львів. 25 лютого. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 793.1700 (на 24 лютого –793.2700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1092.4330 (на 24 лютого – 1089.2390) 10 RUR – 2.7200 (на 24 лютого – 2.7087) 100 PLN – 273.2791 (на 24 лютого – 275.1785). Усі курси валют на 25 лютого 2011 року.

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