На кордоні вилучено 2 тисячі модулів пам’яті для комп’ютерів

Львів. 25 лютого. УНІАН. Учора у пункті пропуску «Шегині-Медика» працівники Львівської митниці запобігли спробі незаконного переміщення через митний кордон України модулів пам’яті для комп’ютерів.

Як повідомили УНІАН на Львівській митниці, українець, повертаючись з Республіки Польща з приватної поїздки автомобілем «ВАЗ», обрав для перетину кордону смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим засвідчив, що немає товарів, обов’язкових для декларування.

Однак під час огляду транспортного засобу на оглядовому майданчику митники виявили товар у кількості, що перевищує неоподатковану норму переміщення товарів через митний кордон України, а саме 2000 шт. модулів пам’яті для комп’ютерів. Виявлений товар містився у 4-х паперових коробках замість демонтованого заднього сидіння в салоні автомобіля.

За цим фактом, за ознаками ст. 339, 340 Митного кодексу України, складено протокол про порушення митних правил. Товар – 2 тис. шт. модулів пам’яті для комп’ютерів виробництва Кореї вартістю майже 400 тис. грн. вилучено.