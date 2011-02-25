На Львівщині полюють на квіткових браконьєрів

Львів. 25 лютого. УНІАН. У Львівській області в межах проведення операції «Первоцвіт» у Золочівському районі зафіксовано 2 випадки незаконної торгівлі ранньоквітучими рослинами занесеними до Червоної Книги України.

Як повідомили УНІАН у Державній екоінспекції у Львівській області, матеріали скеровано до суду. Окрім цього, напередодні дня св. Валентина екоінспектори спільно з міліціонерами, провели перевірки у Львові, по місцях торгівлі. Фактів масової торгівлі не виявлено.

Державна екологічна інспекція в Львівській області закликає громадськість проявити екологічну свідомість та не зривати, не продавати і не купувати перших весняних квітів.