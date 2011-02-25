У гірських селах Дрогобиччини відкриють хлібопекарню

Львівська область. 25 лютого. УНІАН. Голова Дрогобицької РДА Михайло Сендак має намір відкрити хлібопекарню в гірських населених пунктах району.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Дрогобицькій райдержадміністрації.

За словами М.Сендака, це неправильно, що в гірські села завозять хліб з інших регіонів, зокрема із Самбора, Старого Самбора. Тому, голова РДА вже найближчим часом має намір відкрити пекарню в Старому Кропивнику.

За його словами, розглядалися й інші населені пункти, такі як Підбуж. Але в Старому Кропивнику для хлібопекарні знайшли потрібне приміщення - колишній пологовий будинок.

«Незабаром горяни скуштують хліб місцевого виробника. Крім того, із відкриттям хлібопекарні в горах у людей появиться робота. Адже, як ми знаємо, працевлаштування для жителів гірських сіл – проблема номер один», - зазначив Михайло Сендак.