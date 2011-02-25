Влада зацікавилася утилізацією сміття в Бориславі

Зустріч губернатора із мером міста

Львів. 25 лютого. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зустрівся з міським головою м. Борислава Володимиром Фірманом. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА. Під час зустрічі голова Львівської ОДА та мер міста Борислава обговорили питання утилізації твердих побутових відходів у місті, питання соціально-економічного розвитку міста.

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