Влада зацікавилася утилізацією сміття в Бориславі
10:40, 25 лютого 2011Львів
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Зустріч губернатора із мером міста
Львів. 25 лютого. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зустрівся з міським головою м. Борислава Володимиром Фірманом.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Під час зустрічі голова Львівської ОДА та мер міста Борислава обговорили питання утилізації твердих побутових відходів у місті, питання соціально-економічного розвитку міста.
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