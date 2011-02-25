Львів’яни обшахрував банк на 80 тис. грн.
11:37, 25 лютого 2011Львів
0 0
Гроші не повертає
Львів. 25 лютого. УНІАН. У Львові 32-річний місцевий мешканець отримав в банку за фіктивними документами 80 тис. грн. кредиту. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю МВС України у Львівській області.
Галицький райвідділ міліції встановив, що 32-річний львів’янин, шахрайським шляхом, отримав 80 тис. грн. кредиту, надавши фіктивну довідку про доходи з приватного підприємства.
Наданий час підприємець не повертає кредит.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter