Львівщина отримала 2,6 млрд. грн. на Євро-2012

Львів. 25 лютого. УНІАН. Цього року Львівська область отримала з держбюджету 2 млрд 600 млн грн на будівництво об’єктів соціальної сфери до проведення Євро-2012. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час прес-конференції, присвяченій року перебування на посаді Президента України Віктора Януковича.

«Це повернення боргів, які за 19 років завинила Галичині уся влада», - заявив Михайло Цимбалюк.

«Президент зініціював проєкт «Олімпійська надія-2022», це унікальний шанс для області. Уже цього року почнеться фінансування будівництва об’єктів цього проекту. 90% інфраструктури у межах «Олімпійської надії» буде зведено на Львівщині. Зокрема, Льодовий палац, Олімпійське містечко», - зазначив Михайло Цимбалюк.

Він також додав, що Віктор Янукович ставить конкретні задачі щодо покращення соціально-економічного розвитку регіону, створення тут нових робочих місць, поліпшення інвестиційного клімату.

Голова Львівської ОДА вважає, що 2011 рік взагалі стане рекордним для нашої області у плані надходження коштів. Адже у планах будівництво двох доріг до перетину кордону між Україною та Польщею, завершення будівництва стадіону у Львові та інфраструктури навколо нього, реконструкція залізничного вокзалу і привокзальної площі, будівництво одного кращих в Україні терміналів та злітно-посадкової смуги у ДП «Міжнародний аеропорт «Львів». «Це реальні кроки, які робить Президент щодо Львівщини. Бо це - край, який задає тон подіям, що відбуваються в Україні», - резюмував голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.