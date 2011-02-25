«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги до 8 березня

Львів. 25 лютого. УНІАН. Станом на 24 лютого 2011 року, залізниці України призначили 6 додаткових потягів для забезпечення пікових перевезень пасажирів напередодні і під час свята 8 березня. Про це УНІАН повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Зокрема, 5 потягів призначила Південно-західна залізниця і 1 - Одеська.

Робота з вивчення попиту і призначення додаткових потягів на найпопулярніші напрями триває.

Одеською залізницею призначено потяг №210/209 Миколаїв - Київ відправленням з Миколаєва 3, 8 березня, з Києва - 4, 9 березня.

Південно-західною залізницею призначено:

потяг №207/208 Київ - Ужгород відправленням з Києва 4, 7 березня, з Ужгорода - 5, 8 березня;

№ 269/270-219/220 Київ - Івано-Франківськ відправленням з Києва 4 березня, з Івано-Франківська - 8 березня;

№529/502 Київ - Львів відправленням з Києва 4, 7 березня, зі Львова - 5, 8 березня;

№531/226 Київ - Львів відправленням з Києва 4 березня, зі Львова - 5 березня;

№282/281 - 58/57 Київ - Сімферополь відправленням з Києва 4, 7 березня, з Сімферополя - 5, 8 березня.